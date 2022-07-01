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溫網／納達爾又是4盤勝出晉第3輪：保持努力和謙虛

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
納達爾順利闖進溫網第三輪。 美聯社
納達爾順利闖進溫網第三輪。 美聯社

西班牙「蠻牛」納達爾今天擊敗立陶宛選手貝蘭基斯，晉級溫布頓網球錦標賽男單第3輪；女單頭號種子斯威雅蒂雖丟失一盤但成功晉級，同時締造連勝37場紀錄。

大會第2種子納達爾（Rafael Nadal）是今年澳網、法網冠軍得主，今天他對上貝蘭基斯（Ricardas Berankis），與首輪一樣錯失直落三贏球契機，最終是以6比4、6比4、4比6、6比3勝出。

納達爾拿過22座大滿貫賽冠軍，但他自2019年闖進準決賽後就沒打過溫網。接下來他準備與義大利選手索內戈（Lorenzo Sonego）對戰，納達爾說自己得努力改善表現。

他表示：「這3年來我草地比賽打得不多。…我必須改進。…我必須保持努力和謙虛，即使進展不順利時也一樣。」

波蘭球后斯威雅蒂推進連勝37場紀錄。 美聯社
波蘭球后斯威雅蒂推進連勝37場紀錄。 美聯社

女單方面，波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比4、4比6、6比3，擊敗荷蘭選手科霍芙（LesleyPattinama Kerkhove），成功晉級第3輪。

斯威雅蒂最近6場賽事都拿下冠軍，包括法網在內，下場比賽她將對上法國老將柯爾妮（AlizeCornet），爭取16強門票。

斯威雅蒂28日擊敗克羅埃西亞女將費特（JanaFett）後已連勝36場，寫下世界女子職業網球協會（WTA）本世紀最長連勝紀錄。今天她繼續推升連勝場次，追平瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）1997年締造的37連勝。

溫布頓 溫網

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