溫網／墨瑞寫生涯最早出局紀錄 下屆參賽與否不敢保證

繼「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）遭淘汰後，英國地主希望墨瑞（Andy Murray）奮戰4盤，最終也不敵第20種子美國長人伊斯納（John Isner）。賽後他表示，雖然已經35歲，但只要身體健康，未來他仍會繼續參賽。

身高208公分的伊斯納是網壇著名的重砲手，昨晚他展現絕佳的發球技巧，全場36記Ace球力壓墨瑞的10顆，一發均速高達206公里，即使是二發也有186公里，再加上不錯的一發進球率、得分率以及82顆致勝球，讓英國前球王無法破發，最終以6：4、7：6、6：7、6：4獲勝，取得雙方生涯9次交手的首勝。

墨瑞次輪就出局，這也創下他在家鄉大滿貫賽的最早出局紀錄，賽後他表示，自己其實已做了充足的準備，但誰也無法預料比賽的走向會是如何，「比賽的輸贏關鍵藏在細節裡，今晚的比賽，我在這些地方都做得不夠好。」墨瑞說。

歷經受傷、動刀後，35歲的墨瑞職業生涯已逐漸走向尾聲，他也談到接下來的打算：「如果我的身體感覺良好，那我就會嘗試繼續參加比賽，但由於過去幾年的病痛，很難對我的身體狀況做出長期、甚至短期預測。」至於明年打不打溫網，墨瑞表示同樣取決於自身身體狀況。