溫網／不敵美國重砲手 墨瑞第2輪出局生涯最早

英國網球名將墨瑞（Andy Murray）今天在溫布頓網球錦標賽第2輪打4盤後敗給美國重砲手伊斯納（John Isner），遭遇生涯最早在溫網出局的命運。

法新社報導，35歲的兩屆溫網男單冠軍墨瑞今天難以抵擋伊斯納強勁發球，在中央球場（Centre Court）無法破發，終場以4比6、6比7（4/7）、7比6（7/3）、4比6落敗，無緣晉級第3輪。

大會第20種子伊斯納說：「我肯定不是比墨瑞強的網球選手。我可能今天表現比他好一點。」

前世界球王、目前排名第52的墨瑞在這場比賽眼看就要直落三出局，但第3盤奮力「搶七」成功扳回一城，在熱情球迷面前顯得相當興奮。

不過，墨瑞在第4盤第5局時遭伊斯內關鍵破發，最後未能扭轉頹勢。

37歲的伊斯內這場比賽未出現失誤，且頻頻發球得分，贏得兩人9次交手的首場勝利。

墨瑞2013年和2016年兩度拿下溫網男單金盃，他先前在溫網最早出局是在2005年和2021年第3輪。