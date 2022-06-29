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溫網／不敵外卡地主 曾俊欣大滿貫首勝再等等

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾俊欣(左)全場逼出格雷10個破發點，可惜僅在第二盤突破1局，轉入職業後的第一場大滿貫會內勝利還要再等等。 路透社
曾俊欣(左)全場逼出格雷10個破發點，可惜僅在第二盤突破1局，轉入職業後的第一場大滿貫會內勝利還要再等等。 路透社

我國「夜市球王」曾俊欣首度以排名直接晉級大滿貫會內賽，可惜今天凌晨溫布頓首輪碰持外卡參賽的地主格雷（Alastair Gray）沒能闖關，以3：6、3：6、6：7（3：7）吞敗，結束今年草地大滿貫賽程。

曾俊欣是2018年溫布頓青少年冠軍，今年草地大滿貫前生涯首度晉升世界前100，成為台將第3人，他也是今年溫布頓單打唯一的「台將希望」。

首輪碰世界排名288的格雷，曾俊欣第一局就逼出對方兩個破發點，但沒能把握下還在第8局首度遭破發，以3：6讓出首盤。

第二盤曾俊欣在第4局經歷7度「丟士」激戰，成功破發，但自己卻也3度被破發球局，以再一個3：6失守。

第三盤首局曾俊欣錯過3個破發機會，雙方一路保發到「搶7」，「搶7」中曾俊欣3：2領先沒能維持，連失發球分下讓格雷連拿5分逆轉，結束2小時又25分鐘的對戰。

曾俊欣全場逼出格雷10個破發點，可惜僅在第二盤突破1局，轉入職業後的第一場大滿貫會內勝利還要再等等。

溫布頓 溫網

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