溫網／4盤逆轉晉級次輪 墨瑞：不知道剩多少機會站在這裡

尋求東山再起的35歲英國前世界球王墨瑞（Andy Murray）昨苦戰4盤，最終以4：6、6：3、6：2、6：4逆轉淘汰世界排名74的澳洲選手達克沃斯（James Duckworth），成功挺進男單次輪，賽後他有感而發：「我不知道還有多少機會站在這裡，所以必須好好把握。」

墨瑞生涯至今3座大滿貫冠軍有2座出自溫布頓，擅長草地作戰的他及時調適，克服開賽困境：「我在第1盤之後狀況反彈，很高興順利撐了過去，希望我從此打得更好。」

墨瑞的下一仗並不好打，下一輪他將碰上身高208公分的美國重砲手伊斯內（John Isner），雖然雙方對戰墨瑞取得8勝0負絕對優勢，但墨瑞仍需小心應對。