溫網／期望擺脫低潮 「英國楊丞琳」首輪過關
去年美網奪冠後一舉竄紅的「英國楊丞琳」瑞度卡努（Emma Raducanu）歷經前陣子的低潮，昨晚於溫網首輪直落二輕鬆過關，賽後他也表示，自己現在很健康，已經準備好迎接挑戰。
相較於去年同期排名在300外、拿外卡資格參加會內賽，19歲的瑞度卡努已搖身一變成為大會第10號種子，昨晚的首輪他以2個6：4擊敗比利時選手范優凡克（Alison van Uytvanck），挺進六十四強，持續朝著去年的十六強佳績邁進。
「現在的我很健康，也準備好了！很榮幸能站上中央球場，被安排在這些傳奇球星中出賽，這是我從沒有想過的事。」瑞度卡努說。
瑞度卡努自去年「爆冷」拿下美網冠軍後，狀況就十分不穩定，歷經多次「一輪遊」，今年的澳網和法網也都止步六十四強，這次在家鄉英國參與溫網，瑞度卡努似乎正一步步找回自信：「就像所有人期待的一樣，我希望能全速前進。」
下一輪瑞度卡努將碰上世界排名55的法國選手賈西亞（Caroline Garcia）。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言