溫網／期望擺脫低潮 「英國楊丞琳」首輪過關　

去年美網奪冠後一舉竄紅的「英國楊丞琳」瑞度卡努（Emma Raducanu）歷經前陣子的低潮，昨晚於溫網首輪直落二輕鬆過關，賽後他也表示，自己現在很健康，已經準備好迎接挑戰。

相較於去年同期排名在300外、拿外卡資格參加會內賽，19歲的瑞度卡努已搖身一變成為大會第10號種子，昨晚的首輪他以2個6：4擊敗比利時選手范優凡克（Alison van Uytvanck），挺進六十四強，持續朝著去年的十六強佳績邁進。

「現在的我很健康，也準備好了！很榮幸能站上中央球場，被安排在這些傳奇球星中出賽，這是我從沒有想過的事。」瑞度卡努說。

瑞度卡努自去年「爆冷」拿下美網冠軍後，狀況就十分不穩定，歷經多次「一輪遊」，今年的澳網和法網也都止步六十四強，這次在家鄉英國參與溫網，瑞度卡努似乎正一步步找回自信：「就像所有人期待的一樣，我希望能全速前進。」

下一輪瑞度卡努將碰上世界排名55的法國選手賈西亞（Caroline Garcia）。