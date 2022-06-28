快訊

莊人祥估本土跌破萬例「沒大家想得這麼快」：也許要到七月底

不忍妻中風臥榻30年 夫動手悶死她 檢辯求情判刑2年半

Novavax疫苗月底50幾萬到貨何時打？莊人祥：7月14日後

溫網／期望擺脫低潮 「英國楊丞琳」首輪過關　

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞度卡努首輪直落二獲勝。 美聯社
瑞度卡努首輪直落二獲勝。 美聯社

去年美網奪冠後一舉竄紅的「英國楊丞琳」瑞度卡努（Emma Raducanu）歷經前陣子的低潮，昨晚於溫網首輪直落二輕鬆過關，賽後他也表示，自己現在很健康，已經準備好迎接挑戰。

相較於去年同期排名在300外、拿外卡資格參加會內賽，19歲的瑞度卡努已搖身一變成為大會第10號種子，昨晚的首輪他以2個6：4擊敗比利時選手范優凡克（Alison van Uytvanck），挺進六十四強，持續朝著去年的十六強佳績邁進。

「現在的我很健康，也準備好了！很榮幸能站上中央球場，被安排在這些傳奇球星中出賽，這是我從沒有想過的事。」瑞度卡努說。

瑞度卡努自去年「爆冷」拿下美網冠軍後，狀況就十分不穩定，歷經多次「一輪遊」，今年的澳網和法網也都止步六十四強，這次在家鄉英國參與溫網，瑞度卡努似乎正一步步找回自信：「就像所有人期待的一樣，我希望能全速前進。」

下一輪瑞度卡努將碰上世界排名55的法國選手賈西亞（Caroline Garcia）。

溫布頓 溫網 瑞度卡努

相關新聞

溫網／衛冕軍約克維奇開紅盤 寫大滿貫超狂紀錄

雖退下「世界球王」寶座，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）仍是溫布頓奪冠大熱門，昨天擔綱中央球場開幕戰...

溫網／曾俊欣今晚出戰英國地主 力拼大滿貫首勝

「夜市球王」曾俊欣成為本屆溫網唯一一位取得會內單打資格的台灣選手，今晚他將碰上英國地主選手格雷（Alastair Gray），力拼生涯大滿冠首勝。

溫網／4盤逆轉晉級次輪 墨瑞：不知道剩多少機會站在這裡

尋求東山再起的35歲英國前世界球王墨瑞（Andy Murray）昨苦戰4盤，最終以4：6、6：3、6：2、6：4逆轉淘汰世界排名74的澳洲選手達克沃斯（James Duckworth），成功挺進男單次輪，賽後他有感而發：「我不知道還有多少機會站在這裡，所以必須好好把握。」

溫網／期望擺脫低潮 「英國楊丞琳」首輪過關　

去年美網奪冠後一舉竄紅的「英國楊丞琳」瑞度卡努（Emma Raducanu）歷經前陣子的低潮，昨晚於溫網首輪直落二輕鬆過關，賽後他也表示，自己現在很健康，已經準備好迎接挑戰。

溫網／上周和約克維奇練球 前亞軍確診退賽心碎

克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic）成為今年溫布頓第一個染疫球員，他進行首輪賽事前確診新冠肺炎，不得不退出今年...

溫網／納達爾到處痛 西西帕斯：這是心理戰

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）月初帶著腳傷贏下生涯第14座法網金盃，驚人意志力和身手讓對手都懾服，希臘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。