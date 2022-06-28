溫網／曾俊欣今晚出戰英國地主 力拼大滿貫首勝

「夜市球王」曾俊欣成為本屆溫網唯一一位取得會內單打資格的台灣選手，今晚他將碰上英國地主選手格雷（Alastair Gray），力拼生涯大滿冠首勝。

曾俊欣今年先在澳網取得外卡資格，法網則是在會外賽連過3關闖進會內賽，本屆溫網則在澤瑞夫（Alexander Zverev）傷退的情況下成功遞補進會內賽。

這回溫網曾俊欣首輪表定將在台灣時間晚上10點半出賽，面對身高193公分的英國地主格雷，雙方生涯尚未交手過，不過相較於曾俊欣的95名，格雷排在世界第288，只要好好發揮，曾俊欣十分有機會獲勝。

而若曾俊欣成功搶下生涯大滿貫首勝，次輪他將碰上義大利小將穆塞蒂（Lorenzo Musetti）與第11種子美國好手弗里茲（Taylor Fritz）之間的勝方。