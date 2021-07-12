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溫網／約克維奇追上大滿貫20冠 費德勒、納達爾紛致賀

中央社 / 倫敦11日綜合外電報導
約克維奇奪下大滿貫賽第20座金盃，追平費德勒與納達爾。 新華社
約克維奇奪下大滿貫賽第20座金盃，追平費德勒與納達爾。 新華社

塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球賽封王，奪下追平紀錄的第20座大滿貫金盃之後，自認是「最棒」的球員」，但婉拒自封是「史上最偉大」球星。

34歲的約克維奇以6比7（4比7）、6比4、6比4和6比3贏得勝利，擊敗義大利的貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），生涯第6度揚威溫布頓球場，並追平瑞士「特快車」費德勒（Roger Federer）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的20座大滿貫紀錄。

約克維奇說：「我認為自己是最棒的，我相信我是最棒的，否則我不會信心滿滿的談及贏得大滿貫和創造歷史的事。」

「至於我是不是史上最偉大的，就留給其他人去評價吧。」

「我之前就說過，不同年代的網球是很難去比較的，因為球拍、技術、球、場地都不盡相同。我們打球的環境全然不同，所以很難把50年前跟現在來做比較。」

約克維奇溫網奪冠後，費德勒、納達爾等網球明星紛紛致賀。

溫網8冠得主費德勒說：「恭喜約克維奇拿下生涯第20座大滿貫冠軍。有機會在這個特殊的網球冠軍世代打球，我感到十分榮幸。一流表現，打得好！」

法國公開賽13冠王納達爾說：「20座大滿貫冠軍是非凡的成就，現在有3個球員達成了，實在很不可思議。恭喜你和你的團隊！」

美國網壇傳奇金恩夫人（Billie Jean King）發文說：「恭喜約克維奇6度獲得溫網冠軍，他是最優秀的，壓力下表現亮眼。他還有機會挑戰金滿貫。下一個戰場：奧運。」

前世界球后、兩度拿下打大滿貫賽冠軍的哈勒普（Simona Halep）說：「20座大滿貫冠軍、6度在溫網封王，真的很不可思議，恭喜約克維奇。」

溫布頓 納達爾 費德勒 約克維奇

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