溫網／20冠後「相信自己最強」 約克維奇對東奧仍舉棋不定

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在溫布頓錦標賽擊敗義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），達成溫網三連霸與第20座大滿貫入袋後，今夏的動向令人好奇。他坦言擔心日本的疫情狀況，表示參加奧運的機會是「50、50」。

在逆轉勝戰勝貝雷帝尼後，約克維奇在訪談中展現自信，「我相信自己是最強的，否則你不會在這談論我創造的歷史，至於自己是否是史上最佳球員，我交由其他人去評斷。」

理所當然進入東奧名單的約克維奇，由於近日日本疫情逐漸升溫，不少賽事決定閉門舉行，這個政策也讓他參加的慾望有了變數，「我原本是想參加，但這幾天獲知賽事必須閉門開打的消息，讓我有點失望，有關最後的決定，我想應該是50%參加、50%不參加。」

除此之外，本屆東奧也有限制攜帶人數，約克維奇擔心自己無法帶著他個人專屬的穿線師，這對他來說影響很大。