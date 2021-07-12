快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫網／20冠後「相信自己最強」 約克維奇對東奧仍舉棋不定

聯合新聞網 / 綜合報導
世界球王約克維奇尚未決定是否參加東京奧運。 美聯社
世界球王約克維奇尚未決定是否參加東京奧運。 美聯社

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在溫布頓錦標賽擊敗義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），達成溫網三連霸與第20座大滿貫入袋後，今夏的動向令人好奇。他坦言擔心日本的疫情狀況，表示參加奧運的機會是「50、50」。

在逆轉勝戰勝貝雷帝尼後，約克維奇在訪談中展現自信，「我相信自己是最強的，否則你不會在這談論我創造的歷史，至於自己是否是史上最佳球員，我交由其他人去評斷。」

理所當然進入東奧名單的約克維奇，由於近日日本疫情逐漸升溫，不少賽事決定閉門舉行，這個政策也讓他參加的慾望有了變數，「我原本是想參加，但這幾天獲知賽事必須閉門開打的消息，讓我有點失望，有關最後的決定，我想應該是50%參加、50%不參加。」

除此之外，本屆東奧也有限制攜帶人數，約克維奇擔心自己無法帶著他個人專屬的穿線師，這對他來說影響很大。

Novak Djokovic 東京奧運 溫布頓

延伸閱讀

溫網／3連霸後放鬆了 約克維奇要看歐國盃

溫網／約克維奇逆轉完成3連霸 20座大滿貫追平費納

溫網／21時決賽對上義大利重砲 約克維奇拚大滿貫第20冠

溫網／沙波瓦羅夫淚灑球場 球王暖心安慰：你的痛我懂

相關新聞

溫網／20冠後「相信自己最強」 約克維奇對東奧仍舉棋不定

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在溫布頓錦標賽擊敗義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），達成溫網三連霸與第20座大滿貫入袋後，今夏的動向令人好奇。他坦言擔心日本的疫情狀況，表示參加奧運的機會是「50、50」。

溫網／約克維奇追上大滿貫20冠 費德勒、納達爾紛致賀

塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球賽封王，奪下追平紀錄的第20座大滿貫金盃之後，自認是...

溫網／3連霸後放鬆了 約克維奇要看歐國盃

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天締造歷史新頁，他溫布頓決賽以6：7（4：7）、6：4、6...

溫網／謝淑薇 女雙2連霸

生涯第三度闖進溫布頓女雙決賽，我國網球「一姊」謝淑薇再度化身魔術師，昨天和比利時搭檔梅騰絲瓦解俄羅斯對手兩個「冠軍點」，...

溫網／20座大滿貫入袋！約克維奇向費德勒、納達爾致敬

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天締造歷史新頁，他在溫布頓決賽演出逆轉勝，以6：7（4：7...

溫網／約克維奇逆轉完成3連霸 20座大滿貫追平費納

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）挑戰溫布頓3連霸的最後一哩路，遭遇首闖大滿貫決賽的義大利好手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。