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溫網／謝淑薇溫網女雙封后 謝子龍赴行天宮還願

中央社 / 台北11日電
謝淑薇(右)與搭檔梅騰絲。 法新社
謝淑薇(右)與搭檔梅騰絲。 法新社

台灣網球一姐謝淑薇比利時女將梅丹斯今天拿下溫網女雙冠軍，父親謝子龍熬夜全程緊盯比賽，更親赴行天宮還願，感謝神明保佑。

謝淑薇與比利時女將梅騰絲（Elise Mertens）今天在溫布頓網球錦標賽女雙冠軍賽，與俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）和薇絲妮娜（ElenaVesnina）激戰3盤、2小時30分鐘，才以2比1逆轉勝。

身為謝淑薇的啟蒙教練、父親謝子龍全程緊盯轉播，心情隨著比賽變化七上八下，談到次盤「台比聯軍」連續瓦解對手冠軍點，謝子龍坦言，一度覺得快輸了，但還是決定把比賽看完，看到女兒拿下溫網第3座冠軍，也令他相當開心。

謝子龍直到清晨4時多才入睡，白天立刻起身前往行天宮還願，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緣故，在圍牆外向神明表達感謝。

看著謝淑薇與比利時女將梅丹斯這對搭檔，拿下合作後首冠，謝子龍認為，前幾站的比賽兩人就搭配地很不錯，可惜關鍵時刻被對手逆轉。

根據東京奧運參賽辦法，單打依世界排名取56名，雙打前10名可獲參賽資格，但在奧運週期至少參加兩站台維斯盃或聯邦盃，謝淑薇因參賽數未達門檻，因此不符合資格，謝子龍也為女兒感到可惜，這次無法代表台灣參加奧運。

謝淑薇 比利 台維斯盃

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