聽新聞
test
0:00 / 0:00
溫網／謝淑薇溫網女雙封后 謝子龍赴行天宮還願
台灣網球一姐謝淑薇與比利時女將梅丹斯今天拿下溫網女雙冠軍，父親謝子龍熬夜全程緊盯比賽，更親赴行天宮還願，感謝神明保佑。
謝淑薇與比利時女將梅騰絲（Elise Mertens）今天在溫布頓網球錦標賽女雙冠軍賽，與俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）和薇絲妮娜（ElenaVesnina）激戰3盤、2小時30分鐘，才以2比1逆轉勝。
身為謝淑薇的啟蒙教練、父親謝子龍全程緊盯轉播，心情隨著比賽變化七上八下，談到次盤「台比聯軍」連續瓦解對手冠軍點，謝子龍坦言，一度覺得快輸了，但還是決定把比賽看完，看到女兒拿下溫網第3座冠軍，也令他相當開心。
謝子龍直到清晨4時多才入睡，白天立刻起身前往行天宮還願，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緣故，在圍牆外向神明表達感謝。
看著謝淑薇與比利時女將梅丹斯這對搭檔，拿下合作後首冠，謝子龍認為，前幾站的比賽兩人就搭配地很不錯，可惜關鍵時刻被對手逆轉。
根據東京奧運參賽辦法，單打依世界排名取56名，雙打前10名可獲參賽資格，但在奧運週期至少參加兩站台維斯盃或聯邦盃，謝淑薇因參賽數未達門檻，因此不符合資格，謝子龍也為女兒感到可惜，這次無法代表台灣參加奧運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言