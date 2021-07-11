溫網／21時決賽對上義大利重砲 約克維奇拚大滿貫第20冠

世界球王約克維奇今天將與義大利好手貝雷帝尼爭奪溫布頓網賽冠軍，他坦言若摘下溫網第6冠及平紀錄的第20座大滿貫金盃，對他「意義非凡」，但他得先克服魁梧對手的重砲轟擊。

法新社報導，塞爾維亞籍的約克維奇今天若勝利，將追上瑞士名將費德瑞（Roger Federer）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的生涯20座大滿貫賽男單冠軍紀錄，也將距離贏得年度大滿貫只差一冠。若他拿下年度大滿貫，將是男網50多年來首見。

這是34歲的約克維奇第7度打進溫布頓（Wimbledon）決賽，也是他第30場大滿貫決賽，僅次於費德瑞保持的31場紀錄，但戰績日衰的費德瑞比約克維奇年長5歲。

約克維奇今年第9度在澳洲公開賽（Australian Open）奪冠，也拿下生涯第2座法國公開賽（French Open）金盃。他表示，今天贏球將「意義重大」，「這是我為何來到這裡、為何我持續出賽的原因」。

約克維奇上月在法網得勝，使他成為史上僅第3位在四大滿貫賽各拿過2次以上男單冠軍的選手。他表示：「來到倫敦前，我的心理已準備好為了再拿一座大滿貫賽金盃奮戰。我讓自己保持在非常好的狀態。決賽中可能發生任何事，顯然經驗對我有利。」

約克維奇已在草地球場累積20場連勝。他說：「一旦踏進球場，你就會全力以赴，尤其是在我總是渴望得勝的一場賽事的最後階段。」

約克維奇今天若擊敗貝雷帝尼（Matteo Berrettini），將拿下生涯第85冠，累計比賽收入也將突破1億5000萬美元（約新台幣42億元）。

25歲的貝雷帝尼目前世界排名第9，他是史上首位打進溫布頓男單決賽的義大利選手。若今天拿下冠軍，他將是繼帕納塔（Adriano Panatta）1976年在法網封王後，首位贏得大滿貫賽男單金盃的義大利人。

貝雷帝尼先前和約克維奇的2次對戰紀錄皆輸，包括6月在法網的8強賽。但他在今年草地賽季累計11勝0敗紀錄，並拿下溫網熱身賽女王杯（Queen's Club ）冠軍。

貝雷帝尼有95公斤重，和重量級拳手相當。他在本屆溫網至今共擊出254記致勝球，遠多於約克維奇的190記；但他的非受迫性失誤也達167次，高於約克維奇的126次。