溫網／謝淑薇談比利時搭檔 從不熟悉到成為冠軍

台灣網球一姐謝淑薇與比利時女將梅騰絲搭檔最初一勝難求，到攜手打下溫網女雙冠軍，謝淑薇今天接受轉播單位博斯訪問時表示，很開心經歷多場失利後，可以將默契磨合地更好。

謝淑薇與比利時女將梅騰絲（Elise Mertens）組成「台比聯軍」，今天凌晨在溫布頓網球錦標賽女雙決賽打出驚奇，化解對手2個冠軍點，以2比1力退俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）與薇絲妮娜（Elena Vesnina），勇奪冠軍，謝淑薇挑戰衛冕成功，收下個人溫網女雙第3冠。

謝淑薇賽後接受轉播單位博斯訪問時先是稱讚對手，無論在發球、底線、攔網都表現不錯，反觀自己首盤表現不穩定、發球專注力稍差，但她在搭檔鼓勵下，一分、一分搶下，先是扳平戰局，並搶下第3盤。

第二盤眼看著對手將拿下比賽勝利，「台比聯軍」不讓對方輕鬆如願，連續化解2個冠軍點，謝淑薇坦言，因為每一局都蠻膠著，也知道每一分都很關鍵，「那時候我其實沒想太多，每一分就很努力地去拚」。

謝淑薇在前搭檔捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）懷孕待產後，4月底與當時女雙世界排名第2的梅騰絲合作，但前2站賽事或許還在熟悉彼此節奏，勝場始終未開張，直到法國網球公開賽才迎來搭檔後首場勝利，且是2連勝，最終在16強止步，前一站伯明罕草地女網賽則闖進4強，為溫網邁向冠軍之路鋪路。

有些雙打搭檔一合作就能一拍即合，謝淑薇舉例，就像她和史翠可娃，有些人則需要磨合。

謝淑薇與梅騰絲兩人最初合作，無論在場上處理球或跑位都有些混亂，她坦言，一開始比較不熟悉，但因各自都還在單打戰場奮戰，「不會說輸球，就會覺得是很天大問題，我們兩個都蠻開心，跟她配雙打是蠻輕鬆的一件事情，很高興我們在這麼多場失利後，可以把默契磨合地更好」。

謝淑薇表示，孤身在外奮戰，需要動力支持，感謝球迷力挺，對她幫助很大，這次與搭檔在溫網過程中持續在調整，很開心能打出自己的節奏。