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溫網／謝淑薇打出精彩一戰 臉書回應網友：台灣加油

中央社 / 台北11日電
謝淑薇(左)與搭檔贏得溫網女雙冠軍。 美聯社
謝淑薇(左)與搭檔贏得溫網女雙冠軍。 美聯社

台灣網球一姐謝淑薇在溫網3座女雙冠軍，都是與不同搭檔拿下，更是首次衛冕冠軍，為在對抗疫情的台灣捎來好消息，她在臉書回應網友留言時，特別為台灣加油。

謝淑薇曾在2013年、2019年溫布頓網球錦標賽分別與中國選手彭帥、捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）搭檔封后，史翠可娃懷孕待產後，她改與比利時女將梅騰絲（Elise Mertens）合作，尋求衛冕。

不過，溫網僅是謝淑薇、梅丹斯兩人合作的第5站，隨著兩人默契日漸升溫，這次一路過關斬將挺進冠軍賽。

「台比聯軍」面對俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）與薇絲妮娜（Elena Vesnina），歷經首盤3比6先失，次盤硬是瓦解對手2個賽末點，以7比5將比賽逼入決勝盤，並以9比7戲劇性地拿下冠軍，兩人賽後開心地抱著獎盃跳躍合照。

謝淑薇賽後讚賞搭檔表現出色，而這場歷經2.5小時的冠軍戰，對「台比聯軍」而言相當漫長，梅騰絲更開玩笑地說，感覺就像打了7個小時。

「對手打得很棒，相當難纏，第一盤結束時，我就在想必須靠著回擊多搶一些分數。」謝淑薇賽後讚賞搭檔表現出色，也感謝場邊觀眾的加油聲，促使她們在場上更賣力地表現。

梅騰絲表示：「我們從未放棄，這就是我們全場秉持著的精神，儘管有些緊張，但還是控制地很好，她（謝淑薇）衛冕成功，又拿到冠軍，真是太不可思議。」

謝淑薇連忙打斷梅騰絲的話，她強調，自己是第一次衛冕成功。

不少台灣球迷跨夜緊盯比賽結果，謝淑薇確定奪冠後，臉書湧入各界恭賀的訊息，在台灣正與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對抗之際，為台灣帶來了好消息。

有球迷在臉書留言感謝謝淑薇，在疫情嚴峻當下，帶給台灣同胞一場精采的比賽。謝淑薇也為台灣打氣，在那則留言回應「台灣加油」。

謝淑薇 羅斯 比利

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