溫網／義大利迎超級星期天 貝雷帝尼籲：去買台電視

義大利7號種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）昨晚在男單四強戰，以4盤擊敗先前讓費德勒（Roger Federer）苦吞貝果的波蘭人胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），生涯首闖大滿貫決賽，正巧同一日義大利在歐國盃也要踢冠軍戰，賽後記者會上貝雷帝尼笑著說：「如果家裡沒電視的人，可以去買一台好的。」

貝雷帝尼是史上首位闖進溫網冠軍戰的義大利人，他今年在草地賽季表現相當出色，從倫敦的女王盃至今已經拿下11連勝，今年在草地還沒輸過，這也讓他的世界排名上升至第九。

貝雷帝尼談到，他也很驚訝自己草地賽季會有如此優異的戰果，「我認為方法是對的，只是，我還沒做到我該做的事──現在我想要舉起冠軍獎盃，但這感覺真的好不可置信。」

貝雷帝尼即將在台灣時間11日晚間的決賽挑戰世界球王約克維奇。他表示很期待：「我希望觀眾能為我加油，第一次的溫網決賽，我很興奮，因為對義大利人來說這會是個很特別的星期天，我很高興能在義大利晉級歐國盃決賽的同時也進入冠軍戰。」

他還建議義大利國人可以去買台電視，「這真的是難以置信的狀況，我覺得誰都沒預料我會進入決賽。我會優先考慮自己的行程安排，有機會的話，我就會看歐國盃決賽。」