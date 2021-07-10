溫網／沙波瓦羅夫淚灑球場 球王暖心安慰：你的痛我懂

球王約克維奇（Novak Djokovic）昨晚四強賽以直落三淘汰10號種子沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），第30度打進大滿貫決賽。不過，此役約克維奇贏得不輕鬆，對手沙波瓦羅夫在離場時也忍不住落淚，「我認為這次輸球會這麼痛是因為我是有機會贏的、是有可能闖進決賽的，這是我從未有過的感覺。」

22歲的加拿大小將沙波瓦羅夫雖然輸球，但他在賽場上不斷帶給頭號種子約克維奇壓力，沙波瓦羅夫共打出40顆致勝球，比球王多出7個，不過關鍵時刻他沒能把握，雙發失誤、非受迫性失誤連發成為致命傷，且11次破發點僅把握1次，反觀對手適時發出Ace球化解危機，約克維奇最終就以7：6 (3)、7：5、7：5達成自2018年起溫網20連勝。

約克維奇賽後也給予沙波瓦羅夫肯定，和球迷一起給他掌聲。 路透社

約克維奇受訪時也給予沙波瓦羅夫肯定，「我認為比分不足以說明表現和比賽，我想為他今天和這幾週所做的一切給他熱烈的掌聲。」

沙波瓦羅夫首度打進大滿貫四強，賽後他在全場球迷歡呼下離場，更忍不住落淚，賽後記者會上表示這次失利讓他感到非常痛苦，「我認為自己在比賽的幾個時刻都打得比約克維奇好，當你能夠打得比他更好，你就能擊敗任何人。」

雖沒能殺進決賽，沙波瓦羅夫認為本屆溫布頓之旅對提高信心相當重要，「我為自己感到驕傲，這樣的經驗讓我對未來的比賽擁有更多渴望，我現在知道自己的能耐在哪裡、可以走得多遠。」

此外，沙波瓦羅夫也談到約克維奇在休息室的暖心舉動，認為球王獲得的讚揚其實還不足夠，「他在休息室遇到我時對我說，他知道我現在有多麽難受，但一切都會過去的，他其實不需要這麼做，那些話對我來說很有意義。」