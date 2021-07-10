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溫網／謝淑薇瞄準女雙第3冠 下周可望重返雙打球后
台灣網球一姐謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲，預計台灣時間今天晚上10時30分，將在溫布頓網球錦標賽女雙決賽出戰俄羅斯組合，挑戰她生涯在溫網的第3座女雙冠軍金盃。
謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）的「台比聯軍」，是今年溫網女雙大會第3種子，受惠於兩人打進女雙決賽，梅丹斯的雙打積分大進補，下週最新公布的世界排名將可望重返雙打世界球后寶座。
今晚「台比聯軍」將遭遇庫德梅托娃（VeronikaKudermetova）與維辛尼娜（Elena Vesnina）這對俄羅斯組合，謝淑薇也將繼2013、2019年後，再次挑戰溫網女雙冠軍金盃。
值得一提的是，她生涯迄今累計已拿過3座大滿貫雙打冠軍，扣除溫網2次，她還在2014年高舉法國網球公開賽女雙金盃。
溫網女雙最終決賽，將在溫布頓中央球場開戰，依大會公布的賽程，女雙將緊接在捷克選手普莉絲可娃（Karolina Pliskova）與澳洲現役世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）的女單冠軍賽之後。
由於去年受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，溫網停辦一年，因此這次謝淑薇也將以衛冕者之姿出擊，她除要捍衛金盃，也期盼能替職業生涯再添榮光。
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