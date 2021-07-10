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溫網／約克維奇直落三勝沙波瓦洛夫 奪冠倒數M1
世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球錦標賽四強賽，直落三擊敗加拿大猛將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），再度闖進溫網決賽。
塞爾維亞球星約克維奇今天以7比6（7/3）、7比5、7比5獲勝，但面對年輕頑強的沙波瓦洛夫，喬科維奇贏得不輕鬆。
約克維奇決賽時將對戰義大利好手、大會第7種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini），爭奪本屆溫網男單冠軍。
貝雷帝尼今天稍早以6比3、6比0、6比7（3/7）、6比4力克波蘭籍對手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），成為首位晉級溫網男單決賽的義大利選手。
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