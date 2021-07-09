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溫網／場上大吼是為了與狼共舞 約克維奇藉此助長信心

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇場上經常大吼。 美聯社
約克維奇場上經常大吼。 美聯社

網球選手在場上有時會因情緒起伏或為了激勵自己而吼叫，球王約克維奇也不例外，不過美國媒體指出，他吼叫的舉動不只是為了提振士氣，甚至有「與狼溝通」的可能。「我把狼當作我的精神導師。」藉此助長自己信心。

約克維奇提到，他從小就與狼有特殊的連結，狼更是家鄉塞爾維亞的國獸，他說，「小時候我在家附近山上的森林裡跑來跑去，好幾次看到狼，雖然感覺很害怕，但同時我也被聯繫起來。我有這種感覺，必要時候借助牠的能量，有時只是單純大叫，但在大多數場合，這是有用的能量。」

約克維奇在素有歐洲火藥庫的巴爾幹半島中成長，幼年時南斯拉夫戰亂不斷，家庭生活非常辛苦，他曾在訪談中回憶起兒時情景，「10德國馬克大概10美元，而爸爸說這就是我們家所有的錢。我們家族必須一起尋找出口，那是我成長過程中最有影響力的時刻。」辛酸的成長背景也讓約克維奇與狼產生獨特的連結。

不過，現任球評的美國名將馬克安諾（John McEnroe）則馬上對「與狼溝通」一說開起玩笑，「也許這是我們的問題，我們在紐約皇后區長大沒看過夠多的狼。」

約克維奇 溫布頓

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