溫網／女單4強普里斯科娃勝出 將與芭蒂爭冠
英國溫布頓網球錦標賽今天舉行女單4強賽。前世界球后捷克女將普里斯科娃以5比7、6比4、6比4後來居上，擊敗第二種子白俄羅斯好手莎芭蓮卡，首度闖進溫網決賽。
29歲的普里斯科娃（Karolina Pliskova）希望能在10日決賽奪下生涯首座大滿貫賽冠軍。之前她只曾在2016年美網晉級大滿冠賽事的決賽，但最終敗給德國球星柯貝（Angelique Kerber）。
普里斯科娃決賽將對上現任世界球后─澳洲選手芭蒂（Ashleigh Barty）。
芭蒂今天稍早以6比3、7比6，直落2擊敗柯貝，同樣是第一次闖進溫網決賽。
23歲的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）是普里斯科娃在今年溫網碰到的第一個種子選手。今天也是莎芭蓮卡生涯第一次打大滿貫賽事4強賽。
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