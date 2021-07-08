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溫網／追逐紀錄的壞蛋？約克維奇：我只是在走自己的路

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

溫網昨晚8強名單出爐，尋求3連霸的球王約克維奇（Novak Djokovic）昨晚以直落三輕取匈牙利黑馬福索維斯（Marton Fucsovics），賽後接受訪問時，就有記者劈頭就問道：「你如何看待這些年來，你一直以一個壞蛋（Bad guy）的立場在追逐Roger和Rafa的紀錄？」

約克維奇則回應：「我不認為自己是壞蛋，那是你的看法。」他表示，他沒有在追逐誰，他只是在走自己的路、旅途，創造自己的歷史，「我很自豪能夠成為我心愛的網球運動歷史的一部分。」因此挑戰費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）的大滿貫20冠紀錄，只是一個過程。

明晚的4強戰約克維奇將對上大會第10號種子、首度打入大滿貫4強的加拿大年輕好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），而兩人過往對戰成績約克維奇以6勝0負占絕對優勢，他將挑戰職業生涯第30度打進大滿貫決賽，強勢問鼎3連霸。

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