溫網／詹詠然16強止步 挑戰混雙衛冕失利

台灣網球雙打好手詹詠然與克羅埃西亞搭檔多迪格今天凌晨在溫布頓網球錦標賽混雙16強賽，最終以4比6、6比7（4比7）不敵中澳聯軍，無緣衛冕。

溫布頓網球錦標賽在英國倫敦舉行，詹詠然與妹妹詹皓晴昨晚先是在女雙8強賽遭到淘汰，無緣推進兩人在溫網攜手紀錄，詹詠然凌晨繼續在混雙16強賽提拍上陣，與克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）合體，組成「台克組合」。

詹詠然與多迪格為2019年溫網混雙冠軍，去年溫網取消，這次將尋求衛冕，今天出戰中國選手張帥與澳洲選手皮爾斯（John Peers）組成的「中澳聯軍」。

雙方首盤開賽一路互保，「台克組合」未能躲過盤中破發危機，儘管下一局有機會回破，但錯失機會，以4比6丟掉首盤。

兩組人馬次盤歷經盤中互破，「台克組合」關鍵第12局，浪費4個盤末點都未能拿下，雙方激戰至搶七，「台克組合」在搶七階段一度領先，但遭對手逆轉，最終以6比7（4比7）吞敗。