溫網／費德勒爆冷直落三出局 溫網第9冠夢碎

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）今天在溫布頓網球錦標賽8強賽上，直落三爆冷敗給波蘭網球好手胡爾卡（HubertHurkacz），無緣拿下追平紀錄的溫網第9冠。

費德勒以3比6、6比7（4比7）、0比6直落三敗給胡爾卡。費德勒生涯共在溫網出戰119場比賽，共拿下8次男單冠軍，這場僅是他的第14敗。

但現年39歲的費德勒，將於下個月年滿40歲，而胡爾卡今年24歲，比費德勒小了15歲。在本戰敗北後，費德勒的競爭力再度遭到質疑。

胡爾卡是本屆溫網第14種子，此前只贏過4場草地球場賽事，缺乏經驗的他竟在草地賽溫網擊敗費德勒，跌破眾人眼鏡。

費德勒迄今拿下20座大滿貫金盃。他本有望追平美國網球傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）的溫網單打9冠紀錄。