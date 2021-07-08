溫網／費德勒爆冷直落三出局 溫網第9冠夢碎

中央社 / 倫敦7日綜合外電報導
瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）溫網8強賽上，爆冷敗給波蘭對手，離開球場前向球迷觀眾揮手致意。 路透社
瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）溫網8強賽上，爆冷敗給波蘭對手，離開球場前向球迷觀眾揮手致意。 路透社

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）今天在溫布頓網球錦標賽8強賽上，直落三爆冷敗給波蘭網球好手胡爾卡（HubertHurkacz），無緣拿下追平紀錄的溫網第9冠。

費德勒以3比6、6比7（4比7）、0比6直落三敗給胡爾卡。費德勒生涯共在溫網出戰119場比賽，共拿下8次男單冠軍，這場僅是他的第14敗。

但現年39歲的費德勒，將於下個月年滿40歲，而胡爾卡今年24歲，比費德勒小了15歲。在本戰敗北後，費德勒的競爭力再度遭到質疑。

胡爾卡是本屆溫網第14種子，此前只贏過4場草地球場賽事，缺乏經驗的他竟在草地賽溫網擊敗費德勒，跌破眾人眼鏡。

費德勒迄今拿下20座大滿貫金盃。他本有望追平美國網球傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）的溫網單打9冠紀錄。

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）在溫布頓網球錦標賽8強賽上，爆冷直落三出局。 路透社
瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）在溫布頓網球錦標賽8強賽上，爆冷直落三出局。 路透社

Roger Federer 溫布頓

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