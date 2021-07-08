溫網／約克維奇直落三 生涯第10度闖進溫網4強

中央社 / 倫敦7日綜合外電報導
球王約克維奇（Novak Djokovic）以直落三擊敗匈牙利選手，生涯第10度闖進溫網4強。 路透社
球王約克維奇（Novak Djokovic）以直落三擊敗匈牙利選手，生涯第10度闖進溫網4強。 路透社

塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球錦標賽上，以直落三擊敗匈牙利選手法索維克斯（MartonFucsovics），生涯第10度闖進溫網4強。

約克維奇以6比3、6比4、6比4擊敗法索維克斯，將於4強賽對決加拿大好手沙波瓦洛夫（DenisShapovalov），以爭取11日決賽席位。

今年34歲的約克維奇，生涯已拿下5座溫網男單冠軍，尋求締造溫網第6冠，同時追平贏得20次大滿貫賽冠軍的紀錄。

約克維奇本賽也創下他在草地球場上的第100勝，同時寫下生涯第41度闖進大滿貫4強。

Novak Djokovic 溫布頓

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