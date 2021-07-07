溫網／詹詠然混雙告捷 挺進16強朝衛冕之路邁進

儘管賽程因雨一再順延，台灣網球雙打好手詹詠然與克羅埃西亞搭檔多迪格所幸不受影響，今天凌晨在溫網混雙次輪，以7比6（7比5）、6比4擊敗對手，晉級16強，朝衛冕之路邁進。

溫布頓網球錦標賽在英國倫敦舉行，詹詠然這次除了與妹妹搭檔參加女雙賽事外，也與克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）攜手出征混雙項目，而「台克組合」曾在2019年溫網奪冠，去年溫網取消，這次將力拚連霸。

詹詠然與多迪格這次為大會第6種子，首輪輪空，次輪對手為巴基斯坦好手古瑞希（Aisam-Ul-HaqQureshi）與烏克蘭的琪涵諾克（Nadiia Kichenok），但賽事數度受雨勢影響延後。

「台克組合」今天凌晨上陣，歷經前段互破，雙方首盤激戰至搶七，「台克組合」以7比6（7比5）先下一城。

「台克組合」次盤盤中率先突圍，靠著攻破對手發球局、以3比2領先，儘管後段一度錯過3個賽末點，最終仍以6比4順利拿下比賽勝利，16強賽將遭遇到澳洲選手皮爾斯（John Peers）與中國選手張帥。

詹詠然混雙賽事告捷，晚間將與詹皓晴在女雙賽事合體，而台灣網球一姐謝淑薇與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）同樣將在女雙8強賽上陣，兩組人馬將分頭爭奪4強門票。