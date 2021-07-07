溫網／莎芭蓮卡輕取加博 4強賽對決普里斯科娃

第二種子白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天在溫布頓網球錦標賽僅花了74分鐘，便以6比4、6比3直落二擒服21種子突尼西亞女將加博，闖入4強賽，將與捷克女將普里斯科娃爭取決賽門票。

今年23歲的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）目前排名世界第4，之前三度在溫網女單亮相僅贏得一場比賽。

加博（Ons Jabeur）是第二度打進大滿貫賽事8強，她去年也曾闖入澳洲公開賽8強，雖然都是在8強賽止步，但她的成就足以鼓舞阿拉伯年輕女性，尤其是北非女性從事網球運動。

加博是首位進入大滿貫賽事8強的阿拉伯女性。她還是世界女子職業網球協會（WTA）歷史上排名最高的阿拉伯球員，也是目前排名第一的非洲球員。

前世界球后普里斯科娃（Karolina Pliskova）稍早也是以6比2、6比2直落二輕取瑞士籍對手格魯比奇（Viktorija Golubic），打進4強賽。