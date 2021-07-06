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溫網／喜歡台灣節目的女單英國希望 身體不適終結驚奇之旅

聯合新聞網 / 綜合報導
英國新希望拉杜卡努（Emma Raducanu） 美聯社
英國新希望拉杜卡努（Emma Raducanu） 美聯社

英國新希望拉杜卡努（Emma Raducanu）今（6日）第三輪面對澳洲女將伊諾維琪（Ajla Tomljanovic），賽中由於身體不適自請退賽，最後就以6比4、3比0結束她的灰姑娘之旅。

拉杜卡努疑似有呼吸不順的問題，她於第二盤暫停後面露難色，防護員也沒有再讓她繼續上場比賽，世界排名第336的她是本屆溫網最大黑馬，一路殺至16強，可惜結局不盡人意。

英國媒體《衛報》曾提到，拉杜卡努的父親是羅馬尼亞人，母親則是中國人，2歲搬到英國生活的她不僅會說中文，還特別喜歡台灣的電視節目。

賽後對手伊諾維琪表達關心，「我很驚訝結果如此，她會下這個決定，代表狀況一定很嚴重。」、「我以為自己打得順手，原來是她抱傷參賽，我為她感到遺憾，祝福她能早日康復。」

英國 羅馬尼亞 澳洲

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