溫網／費德勒18度晉八強堆高紀錄 約克維奇跟進寫歷史

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）以7比5、6比4、6比2擊敗義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego），這也是他生涯第18度晉級八強，再度堆高自己的「費德勒障礙」，另一方面，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）也以6比2、6比4、6比2輕取來自智利的賈林（Cristian Garin），生涯第50次打進大滿貫賽8強，兩人雙雙挺入第四輪。

將屆不惑的39歲老將費德勒，身為溫網八冠王的他在熟悉不過的賽場上毫不留情，昨天只花2小時11分鐘，以直落三的姿態迅速解決索內戈，溫網生涯18度晉級八強的紀錄至今仍無人能及，美國退役名將康諾斯（Jimmy Connors）以14度居次，同日闖進8強的約克維奇則是12次，排名並列第三。

世界球王約克維奇（Novak Djokovic） 美聯社

此外，費德勒也以39歲又337天成為溫網晉級八強的最年長選手，超越1974年澳洲羅斯沃爾（Ken Rosewall）的39歲又224天紀錄。這也是他在溫網的第105勝，追平納達爾在公開年代後於單一大滿貫賽保持的最多勝紀錄。

至於34歲的約克維奇生涯累積50次打進大滿貫賽男單8強是史上第二人，第一人正好是費德勒，不過球王最大目標仍在奪冠，若他本屆達成三度衛冕，將追平由費德勒、納達爾（Rafael Nadal）以及他本人「三巨頭」共有的20座大滿貫紀錄。