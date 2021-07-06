溫網／再爆冷門！阿里辛斬澤瑞夫晉8強
20歲的加拿大新星阿里辛（Felix Auger- Aliassime）在溫網16強再度上演下剋上，今歷時逾4小時以6比4、7比6（8比6）、3比6、3比6、6比4爆冷擊敗德國第四種子澤瑞夫（Alexander Zverev）闖進8強，而他日前才在德國哈雷草地賽扳倒「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），他也坦言這就像美夢成真。
阿里辛賽後謙虛表示：「我只是個來自加拿大的普通人，這對我來說就像美夢成真！」他贏球後激昂跪地表達獲勝的喜悅，「我知道自己從未打敗過他（指澤瑞夫），這一整個賽事相當艱難，這是我人生最重要的勝利！」
其實早在6月中旬各選手開始備戰溫布頓錦標賽時，阿里辛就曾在德國哈雷草地賽與費德勒同場較勁，而且他還是笑到最後的那個人，當時他表示能與自己小時候的偶像對決已經夢想達成，沒想到最後還能獲得勝利。
生涯二度參賽溫網就打進八強，阿里辛下一輪將對決義大利好手也是好友貝雷帝尼（Matteo Berrettini），他鼓舞自己繼續前進，表示會拿出最好的表現，打出最棒的網球。
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