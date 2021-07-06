溫網／前球后柯波兒輕取高夫晉8強
德國球星柯波兒（Angelique Kerber）今天展現一流球技，以6比4、6比4直落2輕取美國小將高夫（Coco Gauff），晉級溫布頓網球錦標賽女單8強，歷時僅1小時16分。
33歲的前球后柯波兒2018年即曾在溫網封后，接下來有一段時間狀態不佳，如今捲土重來已恢復了2018年的威力。
下一戰她將遭遇捷克女將穆霍娃（KarolinaMuchova），互爭4強賽資格。
現年17歲的高夫兩年前曾在溫網爆紅，這位當年15歲的天才少女也是在16強止步。
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