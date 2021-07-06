溫網／球后巴蒂直落二退敵 生涯首度闖進8強
澳洲的世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天在溫布頓網球錦標賽以7-5、6-3直落二，擊敗贏得今年法網女單冠軍的捷克女將卡雷茨科娃，生涯首度挺進溫網8強。
法新社報導，25歲的巴蒂下一輪將遭遇非種子的澳洲同胞托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic），或是英國青少女小將拉杜卡努（Emma Raducanu），以爭取四強賽席位。
卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）此役落敗後結束她15連勝佳績。她將必須再等一年，才能知道自己能否效仿她的已故教練兼精神導師諾弗娜（Jana Novotna）在溫網封后。
諾弗娜是前捷克女將，曾拿下溫網女單冠軍，她在2017年因癌症逝世，享年49歲。
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