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溫網／俄羅斯梅迪維夫力克對手 首闖溫網16強

中央社 / 倫敦3日綜合外電報導
俄羅斯男網好手梅迪維首度闖進溫網16強。 路透社
俄羅斯男網好手梅迪維首度闖進溫網16強。 路透社

羅斯男網好手梅迪維夫今天在溫布頓網球錦標賽男單第3輪，於丟失2盤後連贏3盤，力克曾於2017年拿下溫網亞軍的克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic），首度闖進溫網16強。

名列大會第2種子的梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天鏖戰5盤，以6比7（3/7）、3比6、6比3、6比3和6比2，後來居上擊敗西里奇，首度晉級溫網男單第4輪。下一役將迎戰波蘭第14種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），爭取晉級8強賽。

這也是梅迪維夫網球生涯上，首度於連丟2盤後逆轉勝出。

大會第32種子西里奇曾於2014年在美國網球公開賽封王，可惜今天後繼乏力敗北，總共犯下68次非受迫性失誤。

Daniil Medvedev 羅斯 Marin Cilic

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