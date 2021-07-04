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溫網／費德勒擊敗對手 第18度晉級溫網16強
瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）今天在溫布頓網球錦標賽男單第3輪，以6比4、6比4、5比7和6比4擊敗英國選手諾瑞（Cameron Norrie），第18度晉級溫網男單16強。
曾8度在溫網封王的費德勒，將於5日迎戰義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego），爭取晉級8強。當天的16強賽，也是費德勒生涯上第69場大滿貫第4輪賽事。
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