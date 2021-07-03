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溫網／墨瑞出局懷疑自己值得嗎？ 加拿大新星讚他是英雄
加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）今天以6比4、6比2、6比2擊敗英國名將墨瑞（Andy Murray），首闖溫布頓網球錦標賽男單16強。他賽後讚揚墨瑞是英雄，啟發許多人。
22歲的沙波瓦洛夫在場邊受訪時說：「我當時在網前告訴墨瑞，他是我的英雄。」
沙波瓦洛夫表示：「今天對上像墨瑞這樣的傳奇球星，對我來說是美夢成真。」
他說：「在此向他深深致敬，他的成就無人可及，他真的啟發了許多像我這樣的人。」
他還說：「像今天在此球場打比賽真的很棒。我認為我無法打得更好了。」
大會第10種子沙波瓦洛夫下一場將迎戰第8種子西班牙的巴提斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。
曾登上世界球王寶座的墨瑞近年受髖部和鼠蹊部傷勢所擾，目前世界排名第118。
墨瑞在2013年和2016年贏得溫網冠軍，今天是他自2005年18歲首度出戰溫網以來，第一次在溫網第3輪提前打包。墨瑞離場時，全場觀眾起立為他鼓掌。
34歲的莫瑞現在將把焦點放在東京奧運，尋求繼倫敦奧運、里約奧運之後的男子單打3連霸。
墨瑞表示，這令人難忘的一週有正面的可取之處，但也不乏失望的地方。
他說：「我希望能有更好的表現，不過也有過一些很棒的時刻。」
墨瑞坦言：「我內心有個聲音說，有點覺得自己過去3個月付出這麼多努力，最後卻沒打出理想和預期中的表現，因此懷疑這一切值得嗎？」
他說：「如果我和我的團隊沒能找到辦法讓我在場上持續打一段時間，讓我以我需要的方式練球以便與這些好手競爭，屆時就會討論我接下來的動向。」
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