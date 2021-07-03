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溫網／約克維奇擊敗庫德拉 生涯13度打進溫網男單16強
衛冕溫布頓網球錦標賽冠軍的約克維奇（Novak Djokovic）今天力克美國好手庫德拉（Denis Kudla）晉級下一輪，這是他生涯第13度打進溫網男單前16強。
法新社報導，世界排名第一的約克維奇儘管第3盤遭遇庫德拉頑強抵抗，最終仍以6-4、6-3、7-6（9/7）直落3打敗庫德拉，第55度晉級大滿貫賽第4輪。
約克維奇下一場將出戰大會第17種子的智利選手賈林（Christian Garin）。
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