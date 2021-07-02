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溫網／最後一個職業賽！盧彥勳與球王約克維奇紀念合影

聯合新聞網 / 綜合報導
世界球王約克維奇（Novak Djokovic）與盧彥勳合影。 取自盧彥勳臉書粉絲專頁
世界球王約克維奇（Novak Djokovic）與盧彥勳合影。 取自盧彥勳臉書粉絲專頁

台灣好手盧彥勳正為溫布頓錦標賽做準備，將此站視為最後一個職業賽的他，在訓練時巧遇了世界球王約克維奇（Novak Djokovic），兩人也一同合影紀念。

盧彥勳在粉絲專頁透露，自己在雙打訓練結束後巧遇球王約克維奇，記得在對方未成名前，就曾和盧一同參加Dirk 舉辦的2004年冬季訓練，05年約克維奇在溫網便一口氣殺進第三輪，兩人也同是ATP球員代表，曾一起在球員會議共事四年。

盧彥勳透露溫網會是自己最後一個職業賽，希望可以與約克維奇合影，未來可以讓兒子看看，球王也相當友善說道：「恭喜你有個美好且完整的職業生涯，當然沒有問題啦！咱們一定要合照一張！」兩人互相祝福前程，並相約東京奧運再見。

東京奧運

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