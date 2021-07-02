溫網／球后巴蒂晉級女單第3輪 絲薇托莉娜出局
女網世界排名第一的澳洲選手巴蒂今天花了90分鐘擊敗俄羅斯女將布林克娃，晉級溫布頓網球錦標賽第3輪。第3種子絲薇托莉娜則因狀況不佳直落二吞敗，止步第2輪。
法新社報導，巴蒂（Ashleigh Barty）今天狀況並非絕佳，數度雙發失誤又屢犯非受迫性失誤，但她最終仍以6比4、6比3擊退22歲的布林克娃（Anna Blinkova）。
巴蒂在溫網的最佳紀錄為止步第4輪，下一戰將對上捷克選手斯尼科娃（Katerina Siniakova）。
另一方面，26歲烏克蘭女將絲薇托莉娜（ElinaSvitolina）今天對上波蘭選手蕾妮特（Magda Linette），最後以3比6、4比6敗北。
絲薇托莉娜賽後表示，她認為自己「今天心理狀況沒有很好」，現在她需要時間休息一下、重整旗鼓。
絲薇托莉娜2019年曾晉級溫網準決賽。
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