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溫網／39歲費德勒寶刀未老 直落三退敵晉第3輪

中央社 / 倫敦1日綜合外電報導
法新社
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瑞士網球名將費德勒Roger Federer）今天在溫布頓網球錦標賽以直落三擊敗法國對手賈斯克，成為46年內晉級溫網第3輪的男單選手中，年紀最長的一位。

法新社報導，39歲的費德勒今天以7比6（7/1）、6比1、6比4擊敗賈斯克（Richard Gasquet），第18度闖進32強。

澳洲退役選手羅塞瓦（Ken Rosewall）1975年闖進溫網第3輪時已經40歲。

費德勒一共拿過8座溫網冠軍，曾與賈斯克交手21次，今天是第19次將他擊敗。

下一戰費德勒將與英國選手諾瑞（Cameron Norrie）爭奪16強門票。

Richard Gasquet Roger Federer 溫布頓 費德勒

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