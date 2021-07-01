溫網／阿拉伯小將擊敗大威 締造個人新里程碑
首位贏得世界女子職業網球協會（WTA）賽事后冠的阿拉伯女性加博（Ons Jabeur），今天在溫布頓網球公開賽直落二擊敗5度女單封后的大威廉絲，首度晉級第3輪。
法新社報導，加博今天以7比5、6比0打敗大威廉絲（Venus Williams），大威廉絲與妹妹小威廉絲（Serena Williams）一樣，無緣晉級溫網下一輪，不過大威廉絲將與澳洲好手基里奧斯（Nick Kyrgios）搭檔參與混雙比賽。
小威廉絲昨天在中央球場（Centre Court）比賽時，才打到第1盤就因右腿受傷，流淚棄賽。
26歲的突尼西亞女將加博說：「說真的，我好緊張，首次和傳奇人物比賽，大家並不看好我，但今天的比賽很棒。」
本月稍早在伯明罕WTA錦標賽奪冠的加博第3輪將出戰西班牙甜心蒙奎露薩（Garbine Muguruza），爭取闖進本屆溫網女單前16強。蒙奎露薩曾在2017年奪冠。
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