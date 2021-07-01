溫網／地主墨瑞5盤大戰勝歐特：比賽最後氣氛太好了

英國網球名將墨瑞今天在1比2落後的情況下逆轉，最終3比2擊敗從會外賽打起的德國選手歐特，闖進溫布頓網球錦標賽男單第3輪。

世界排名曾高居第一的墨瑞（Andy Murray）今天在關起屋頂的中央球場，以6比3、4比6、4比6、6比4、6比2擊敗世界排名151名的歐特（Oscar Otte）

這是墨瑞自2017年以來，首度參加溫網單打賽事。他與髖部和鼠蹊部傷勢對抗多時，目前的世界排名下滑到118名。他贏下這場比賽，避免寫下生涯在溫網最早出局的紀錄。

34歲的墨瑞說：「比賽最後階段的氣氛實在太好了。」

「今晚我需要大家的幫忙，我打得很好，最終打出一些頂尖的好球，而這真是一場硬仗。」

墨瑞接下來將出戰大會第10種子加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），爭取16強門票。

墨瑞今天在經過近4小時的5盤大戰後還說：「我當然十分疲憊，我摔了幾次，因為場地相當滑。」

「綜觀一切，我覺得還不錯，我的髖部也還好。明天是休息日，希望我再回到場上能有好的表現。」

精疲力盡的歐特上一場剛與從會外賽打起的法國選手林德克內奇（Arthur Rinderknech）打5盤，末盤更打到搶7決勝，才總算以13比12拿下勝利。