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溫網／美國女將珂寧止步二輪 宣告不會參加東奧

中央社 / 倫敦30日綜合外電報導
美國網球女將珂寧溫網止步第二輪。 美聯社
美國網球女將珂寧溫網止步第二輪。 美聯社

美國網球女將珂寧（Sofia Kenin）今天在溫布頓網球錦標賽第二輪，以2比6、4比6敗給美國女將布倫格爾（Madison Brengle），並在賽後宣告自己不會參加東京奧運。

珂寧本屆溫網名列第4種子，去年曾獲澳網女單冠軍，但她在今次溫網第二輪，僅以45分鐘就敗給世界排名第82的對手布倫格爾，成為迄今落敗的最高種子女性選手。

她在賽後表示：「我不會參加奧運。這是項艱難決定，但我已與經紀人談過及討論過」、「我愛奧運，這是項艱難決定。」

除了珂寧，網壇名將納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲Serena Williams）、哈蕾普（Simona Halep）及提姆（Dominic Thiem）也已宣告自己不會參加東奧。

小威廉絲 納達爾 Serena Williams

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