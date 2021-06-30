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溫網／又是球場雨滑惹禍 小威廉絲溫網首輪含淚傷退
美國名將小威廉絲（Serena Williams）今天在溫布頓網球錦標賽首輪滑倒腳踝受傷，含淚退賽，贏得女單溫網8冠及平紀錄大滿貫24冠的夢想破碎。
39歲的小威今天在中央球場（Centre Court）迎戰白俄羅斯非種子選手薩諾維奇（Aliaksandra Sasnovich），首盤以3比1領先時滑倒，右腳腳踝必須接受檢查，到了以3比2領先時一瘸一拐地離場接受治療。
經過很長一段時間休息後，她返回球場，疼痛仍在，她露出痛苦表情，揮去淚水，繼續比賽。當被薩諾維奇追成3比3平手後，她癱坐在草地球場哭泣，在他人協助下含淚退場。
這是小威首次在溫網首輪退賽。
瑞士名將費德勒（Roger Federer）今天在溫網首輪驚險過關，也是因法國對手馬納里諾（AdrianMannarino）滑倒，膝蓋受傷退賽。
費德勒表示，早上下過雨後，球場使用伸縮式屋頂，他感覺場地比較滑。溫網使用草地球場。
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