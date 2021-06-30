溫網／雨後球場滑對手傷退 費德勒首輪驚險過關

瑞士名將費德勒（Roger Federer）今天在溫布頓網球錦標賽首輪驚險過關，當雙方各拿下兩盤，準備在第五盤決勝負，法國對手馬納里諾（Adrian Mannarino）因滑倒膝蓋受傷退賽。

當第六種子費德勒以6比4、6比7(3/7)、3比6、6比2與今天過33歲生日的馬納里諾戰成平手，眼看著雙方就將進入第五盤決勝負，馬納里諾喊停退賽。

費德勒在第四盤以4比2領先發球時，世界排名第41的馬納里諾回球時滑倒扭傷膝蓋。

馬納里諾在中央球場（Centre Court）接受治療後，一瘸一拐地返回賽完第四盤，然後決定無法繼續比賽，與費德瑞握手後退賽。兩人至今7度交手，費德勒全勝。

費德勒表示，早上下過雨後，球場使用伸縮式屋頂，他感覺場地比較滑。溫網使用草地球場。

費德勒再過5星期就40歲，是本屆溫網年紀最大的男子選手，他接下來將迎戰法國強將賈斯克（RichardGasquet）或日本選手杉田祐一（Yuichi Sugita）。