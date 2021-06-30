溫網／前球后柯貝、現球后巴蒂旗開得勝 雙雙晉級

中央社 / 倫敦29日綜合外電報導
澳洲籍世界球后巴蒂 法新社
澳洲籍世界球后巴蒂 法新社

前世界球后柯貝今天以6比4、6比3直落兩盤輕取塞爾維亞選手斯托亞諾維奇，現任世界球后巴蒂則以6比1、6比7(1/7)、 6比1力克西班牙名將斯瓦瑞茲，雙雙晉級溫布頓網球錦標賽二輪。

德國女將柯貝（Angelique Kerber）今天迎戰首次在溫網亮相的斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic），這是兩人首度交手，面對斯托亞諾維奇強而有力的發球和多樣化擊球，柯貝剛開始失誤連連，首盤0比3落後開始改變戰法，終於拿下首盤。

2018年在溫網封后的柯貝第二盤很快就破發，取得3比1領先，順利再下一城。

柯貝下場將對決西班牙非種子球員托摩（SaraSorribes Tormo）或資格賽打進來的克羅埃西亞小將柯紐赫（Ana Konjuh）。

澳洲女將巴蒂（Ash Barty）以往在溫網第四輪就止步，從未往前推進，她月初在法國公開賽（FrenchOpen）第二輪因左臀傷勢復發退賽，不過今天已無受傷跡象。

她稱許抗癌成功復出的斯瓦瑞茲（Carla SuarezNavarro）「是位戰士，是個偉大的對手」。

32歲的斯瓦瑞茲曾經排名世界第六，她將在東京奧運結束職業生涯，這是她最後一次在中央球場（CentreCourt）打球，離開時包括巴蒂在內，全場起立鼓掌。

柯貝

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