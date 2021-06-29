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溫網／睽違1448天奪首勝 墨瑞要外界別再問是否為最終戰

聯合新聞網 / 綜合報導
前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）。 美聯社
前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）。 美聯社

前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）睽違1448天，總算在溫網再次奪得勝利，首輪以6：4、6：3、5：7、6：3擊敗喬治亞好手巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili），賽後他透露，不懂外界一直問他這是不是告別戰，「很顯然我還能繼續打下去。」

最高排名曾登世界第一的墨瑞歷經髖關節手術，3月再因腹股溝傷勢退出邁阿密名人賽，前次溫網奪勝要追溯至2017年，這場勝利對他來說彌足珍貴：「一直有人問我，這是不是最後一場比賽，我相信自己還有實力，他（巴許拉舍維利）世界排名20幾名，而我今年幾乎沒打幾場球，但我擊敗了他，我也會繼續贏下去。」

巴許拉舍維利也對墨瑞獻上祝賀，他表示：「墨瑞在傷後復出許多努力，現在才能看到他重返球場奮戰，我們都知道他是位值得尊敬的戰士。」

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