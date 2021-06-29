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溫網／西西帕斯爆冷一輪遊 坦言沒參加草地賽暖身差很大

聯合新聞網 / 綜合報導
世界排名第4名的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。 美聯社
世界排名第4名的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。 美聯社

世界排名第4名的希臘新星西西帕斯Stefanos Tsitsipas）月初才在法網勇奪亞軍，今卻在溫網首輪以4比6、4比6、3比6不敵美國好手提亞佛（Frances Tiafoe），他賽後對沒有參加草地暖身賽懊悔，認為自己若參加可以更快進入狀況。

西西帕斯賽後表示：「對我來說，從紅土到草地的場地轉換是這項運動最大的挑戰，我今天實在無法適應，當初應該參加馬約卡站或伊斯特本的草地賽事，這對我來說非常重要。」

西西帕斯6月才打進法網決賽，並與世界球王約克維奇（Novak Djokovic ）大戰五盤才飲恨落敗，但賽後到溫網開幕這段期間，他沒有選擇參加任何草地賽事暖身，「我今天沒有過去的拚戰精神，沒辦法在場上激勵自己，但這不能成為我打得不好的理由，希望下次可以打出不一樣的表現。」不過就過去紀錄來看，他4次參賽溫網中有3次一輪遊，似乎本身就有不適應草地賽的傾向。

西西帕斯 Stefanos Tsitsipas

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