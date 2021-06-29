溫網／第3種子西西帕斯首輪出局
希臘籍第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天以4比6、4比6、3比6敗在美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）拍下，成為今年首位在溫布頓網球錦標賽第一輪即出局的大咖選手。
新生代好手西西帕斯今天的運氣已不可同日而語，僅在2週前，他還曾闖進法國網球公開賽決賽，雖然在5盤大戰後還是向球王喬科維奇（Novak Djokovic）稱臣。
到目前為止，這位希臘球星已3度在溫網首輪出局。
世界排名57的提亞佛次輪將迎戰加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）或西班牙好手巴埃納（RobertoCarballes Baena）。
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