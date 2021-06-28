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溫網／兩選手接觸確診者遭退賽 大會：非意料之外
溫布頓網球錦標賽主辦單位全英俱樂部執行長波頓今天表示，兩名選手因為與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診者有密切接觸，被迫退賽，這「並非意料之外」。
世界排名31、英國女將孔塔（Johanna Konta）2017年曾闖溫網4強，丹麥男將尼爾森（Frederik Nielsen）2012年贏得溫網男子雙打冠軍，兩人都被要求自我隔離。
儘管所有球員和團隊成員只能待在隔離的「飯店泡泡」內，仍傳出球員遭退賽的憾事。2020年溫網因為疫情取消，睽違12個月後再度回歸。
全英俱樂部（All England Club）執行長波頓（Sally Bolton）說：「這並非意料之外的事。對球員來說是非常難過的消息，但這是我們制定的規定。」
今年溫網開放球場容納量一半的人數進場，計劃最後幾週最多可有1萬5000人觀賽。
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