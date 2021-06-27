溫網／挑戰男單6度奪冠 約克維奇拚史上年度大滿貫第3人

溫布頓網球錦標賽明天開打，塞爾維亞球星約克維奇力拚第6個溫網冠軍以追平大滿貫賽20度封王紀錄，若能實現將使他更接近成為歷來達成年度大滿貫佳績的第3人。

約克維奇（Novak Djokovic）目前世界排名第一，這個賽季至今為止已經拿下他第9個澳洲網球公開賽和第2個法國網球公開賽冠軍。

拿下這兩座大滿貫冠軍使得他在同一年裏橫掃4大滿貫賽事的路程已走了一半，有望加入網球名將巴吉（Don Budge，1937年）和拉佛（Rod Laver，1962及1969年）的行列，達成年度大滿貫佳績。

即使是他的最大對手瑞士名將費德勒（RogerFederer）和西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）也從未達成這樣的表現。

34歲的約克維奇在本月稍早贏得法網冠軍後，被問到追求同年拿下4大滿貫賽冠軍及奧運金牌的金滿貫目標是否實際可行時說：「一切都有可能。」

約克維奇2019年第5度奪得溫網冠軍的那場比賽令人難忘，當時他與費德瑞激戰4小時57分鐘，在救了兩個賽末點後終於獲勝封王，是溫網有史以來最長決賽。

溫網2020年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，約克維奇無緣衛冕冠軍。

約克維奇在過去的11次大滿貫賽事中拿下7座冠軍，他力圖追上由費德勒和納達爾共同保持的20座大滿貫賽冠軍紀錄。