親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

衣服都扯破！高潞‧以用與緋聞已婚主任爆激烈口角

韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

運動筆記自主全馬破4成功！今年真的要認真
健行筆記2019/06/30 絕美秘境探險✨鼻頭角欄杆外✨山徑DJ們，收起你的擴音機，試著聽聽大自然的聲音吧！
NBA2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 鵜鶘 (7月15日)

溫網／替約克維奇抱不平 貝克：他值得更多尊敬

2019-07-16 15:11聯合新聞網 綜合報導

溫網決賽現場觀眾偏向挺費德勒，名將貝克(左)跳出來力挺昔日子弟兵約克維奇(右) ...
溫網決賽現場觀眾偏向挺費德勒，名將貝克(左)跳出來力挺昔日子弟兵約克維奇(右) 歐新社資料照
分享

球王約克維奇（Novak Djokovic）拿下生涯第五座溫網冠軍，不過決賽當日現場觀眾明顯偏向支持對手費德勒（Roger Federer），手握6屆大滿貫冠軍的前練貝克（Boris Becker）跳出來為昔日子弟兵打抱不平，表示大家應該要體認約克維奇的偉大，他值得獲得更多尊敬。

決賽與費德勒激戰五盤後，約克維奇奪得生涯第5座溫網金盃，也喜收第16次大滿貫冠軍，讓他距離費爸的20座更進一步。雖為獲勝的一方，但比賽期間似乎絕大多數的現場觀眾都不希望他贏，在約克維奇失誤時數度拍手叫好，甚至出現噓聲。

但現任球王並沒有受影響，曾在2013到2016年擔任約克維奇教練的退役名將貝克表示：「這促使他在第5盤奮鬥。他雖然有點被激怒，甚至瞪向觀眾群，但我認為他應對得很好，且精神上做足準備。」

雖然子弟兵沈著以對，但貝克坦言這樣的情況勢必要改變，「費德勒是有史以來最偉大的球員，他有權獲得寵愛，但另一方面，你必須更尊重已經拿過4次溫網冠軍的球員。希望他們下次對上，一面倒支持的狀況會緩和許多。」

約克維奇生涯大滿貫男單冠軍數來到16座，雖仍落後費德勒的20座與納達爾（Rafael Nadal）的18座，但已足以與兩人相提並論。貝克提醒：「現在拿下16座大滿貫冠軍後，人們該是時候認清約克維奇的偉大了。」

Roger FedererNovak DjokovicRafael Nadal溫布頓
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

溫網／詹詠然與謝淑薇揚威 劉中興：破種族界線

2019-07-16 11:30

溫網／破紀錄超長戰役 約帥5霸：永生難忘一役

2019-07-16 00:45

溫網／台灣首次雙冠！ 謝淑薇、詹詠然大豐收

2019-07-16 00:45

溫網／費德勒惜敗吐金句 「37歲還不是結束」

2019-07-16 00:16

溫網／費德勒球迷多 約克維奇轉念喊蠢

2019-07-15 21:26

溫網／約克維奇奪冠 穩居球王寶座

2019-07-15 21:13

溫網／約克維奇奪冠 塞爾維亞媒體讚網球天王

2019-07-15 20:29

溫網／不敵球王無緣金盃 費德勒仍贏得喝采

2019-07-15 18:32

熱門文章

NBA／飛紐約見KD 柯瑞：不是當說客

2019-07-15 17:05

羽球／球后開工！ 戴資穎奧運積分首站打開場

2019-07-15 19:36

日職／王柏融雖暫離球場 周邊效益卻正在發酵

2019-07-16 07:00

NBA／西蒙斯傳續簽5年頂薪 詹姆斯發文祝賀

2019-07-16 09:46

印尼羽賽／首場奧運積分賽 戴資穎31分鐘過頭關

2019-07-16 10:52

籃球／富邦勇士申請加盟ABL 將以新莊為主場

2019-07-15 16:41

NBA／「魔獸」下一站未定 哈沃德：我愛洛城

2019-07-15 17:53

NBA／找不到買家 騎士正式裁掉史密斯

2019-07-16 10:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top