溫網／替約克維奇抱不平 貝克：他值得更多尊敬

2019-07-16 15:11 聯合新聞網 綜合報導



溫網決賽現場觀眾偏向挺費德勒，名將貝克(左)跳出來力挺昔日子弟兵約克維奇(右) 歐新社資料照 分享 facebook

球王約克維奇（Novak Djokovic）拿下生涯第五座溫網冠軍，不過決賽當日現場觀眾明顯偏向支持對手費德勒（Roger Federer），手握6屆大滿貫冠軍的前練貝克（Boris Becker）跳出來為昔日子弟兵打抱不平，表示大家應該要體認約克維奇的偉大，他值得獲得更多尊敬。

決賽與費德勒激戰五盤後，約克維奇奪得生涯第5座溫網金盃，也喜收第16次大滿貫冠軍，讓他距離費爸的20座更進一步。雖為獲勝的一方，但比賽期間似乎絕大多數的現場觀眾都不希望他贏，在約克維奇失誤時數度拍手叫好，甚至出現噓聲。

但現任球王並沒有受影響，曾在2013到2016年擔任約克維奇教練的退役名將貝克表示：「這促使他在第5盤奮鬥。他雖然有點被激怒，甚至瞪向觀眾群，但我認為他應對得很好，且精神上做足準備。」

雖然子弟兵沈著以對，但貝克坦言這樣的情況勢必要改變，「費德勒是有史以來最偉大的球員，他有權獲得寵愛，但另一方面，你必須更尊重已經拿過4次溫網冠軍的球員。希望他們下次對上，一面倒支持的狀況會緩和許多。」

約克維奇生涯大滿貫男單冠軍數來到16座，雖仍落後費德勒的20座與納達爾（Rafael Nadal）的18座，但已足以與兩人相提並論。貝克提醒：「現在拿下16座大滿貫冠軍後，人們該是時候認清約克維奇的偉大了。」