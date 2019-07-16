溫網／雙喜！謝淑薇女雙奪冠+詹詠然混雙稱后
年度唯一大滿貫草地賽事，台灣網球女將在英國倫敦颳起「台」風。謝淑薇和捷克搭擋史翠可娃高捧合作首冠，在溫布頓網球賽女雙賽事封后，也是個人第三座大滿貫女雙金盃，詹詠然不惶多讓，與克羅埃西亞好手多帝吉在混雙決賽勝出，這是我國網球史上首度有兩名球員在大滿貫奪冠。
女雙決賽開打前，詹詠然率先享受奪冠喜悅，與搭檔均分十一點六萬英鎊（約台幣四百六十三萬元）獎金，謝淑薇冠軍賽在男單賽後登場；「台捷組合」在法網賽失利，溫網以第三種子出征，四強賽直落二淘汰兩座大賽冠軍在手的頭號種子、「匈法聯軍」芭波絲／茉蘭登諾維奇，掃除拚冠最大障礙。
女雙決賽延遲一天登場不影響「台捷組合」發揮，面對第四種子加拿大達布洛夫絲基／大陸徐一幡，整場比賽掌握節奏，以六比四、六比二獲勝，謝淑薇繼二○一三年後再奪溫網金盃，與搭檔共享五十四萬英鎊（約台幣二千一百萬元）。
謝淑薇六年前溫網與大陸「金花」彭帥聯手，拿下生涯首座大賽女雙冠軍，也是我首座大滿貫賽金盃，兩人隔年法網奪第二冠後拆夥。謝淑薇接下來嘗試不同搭檔，去年澳網一度與彭帥再續前緣，但在四強止步，也短暫與史翠可娃合拍，今年初「台捷組合」重啟，溫網前就在ＷＴＡ杜拜、馬德里、伯明罕站抱走三冠。
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